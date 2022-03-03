За законами воєнного часу, – Венедіктова обіцяє покарати прокурорів, які втікають з країни

Про це Генпрокурорка розповіла на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Венедіктова розповіла, що скоро у відомстві проведуть "перекличку" особового складу, оскільки настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх земляків. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників, де? Хоч би службові посвідчення не показували. Вже ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати,

– пише Венедіктова.

Вона додає, що у всіх без винятку правоохоронних органах таких "лицарів" вистачає, тож днями буде створено спеціальну групу, яка займеться складанням списку "хероїв". Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть – за законами воєнного часу,

– йдеться у її звернені. Раніше Венедіктова звернулася до росіян, звинувативши їх у причетності до війни Росії проти України. Дивіться звернення Генпрокурора України до росіян:



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