За злочини в Бучі мають відповісти всі – від солдата до генерала, – посол США в ОБСЄ

6 квітня 2022 , 03:01
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Джерело:

Укрінформ

За кожен злочин, який скоїли росіяни в Бучі та інших містах, мають відповідати не лише їхні солдати. Адже вина також лежить на кожному з їхніх генералів,

Про це сказав представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 5 квітня. В цей день відбулося спеціальне засідання ради цієї організації у Відні.

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Це широка мережа повідомлень про звірства

Він акцентував на тому, що знищення українців у Бучі не є випадком терору. Адже це лише один із багатьох зафіксованих епізодів звірства росіян. 

Це не дії якогось одного солдата чи двох. Вони є частиною ширшої тривожної мережі повідомлень про звірства. Усі російські сили – від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази, – повинні понести відповідальність за свої дії,
– сказав Карпентер.

Він акцентував на тому, що  США попереджали світ про воєнні злочини, які будуть скоювати путінські війська. Посол згадав кілька злочинів росіян в Україні: 

  • катастрофічні картини руйнувань з Маріуполя;
  • повідомлення про десятки тисяч людей, яких викрали чи депортували російські війська;
  • шокуючі описи зґвалтувань та атаки у містах, які кремль цинічно назвав "звільненими". 

Після цього дипломат закликав присутніх зробити все, щоб почалося розслідування всього, що робить Кремль в Україні. Майк Карпентер вважає, що кожен причетний до злочинів має розуміти, що його покарають. 

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Автор: Олександр Марчак