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Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
Олексій Чибісов

За казнокрадів відпрацюєте, або Як "ДНР" остаточно піднялася з колін

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Залізниця
Залізниця / Фото із відкритих джерел

Працівників залізниці "дири" днями поставили перед фактом: отримуватимете меншу зарплату. Десь у два рази. Але ж працювати, скоріш за все, потрібно буде посилено. Економіка ж розвивається, з колін встаємо, "республіка" воює та все таке.

Тим, кому після цього наказу Захарченка та компанії доведеться жити ще скрутніше, можу сказати лише одне: якщо у вас на підприємстві все погано, ви ще не знаєте, що із вугільною галуззю твориться. От там реально печаль.

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Втім, мова не про це. У п'ятницю, яка за збігом обставин виявилася тринадцятим числом, ватажки терористів надіслали телеграми "чиновникам" на місцях, мовляв, ознайомтеся та розповідайте підлеглим, що з серпня всіх переводять на триденний графік роботи. Зарплату скорочуємо, але ж хоча б 70 відсотків співробітників повинні розписатися у тому, що ніяких претензій до керівництва вони не мають, а виходитимуть на роботу у звичайному режимі. Якщо не знайдеться відповідна кількість добровольців попрацювати на окупаційну владу безкоштовно, призначатимуть примусово. Демократія у дії.

Про скорочення робочого тижня на віджатій залізниці було відомо ще давно, залишалось лише питання, чи піде на такий крок Захарченко у серпні, чи то дотягне до своєї перемоги у "виборах".

Необхідність зниження зарплат викликана тим самим, через що Донбас ніколи не зможе прогодувати себе сам – не працюючою економічною моделлю як такою. Таке сталося не тільки через невизнаність "держави", із якою ніхто, окрім Абхазії співпрацювати не хоче, а Росія здатна лише використовувати у своїх цілях.

Справа у тому, що окупаційний режим Кремля начисто вбив усі заводи та підприємства майже на всіх етапах – від закупки сировини до виробництва продукції та її реалізації. Те ж саме сталося й на залізниці. Потоку пасажирів наразі фактично немає, однак від нього ніколи не можна було навіть покрити розтрат. Ринку перевезень вантажів як такого у "ДНР" немає взагалі, окрім вивезення вугілля до РФ, коли є така потреба, а також перевезення озброєння до терористів. Саме на це й виділяють гроші у Москві.

Ці фінанси й успішно розкрадали "міністри" разом із Захарченком. Коли ж виявилось, що залізниця знаходиться у більш плачевними стані, ніж навіть очікувалося, а питання постачань зброї незабаром може взагалі припинитися через несправність полотна та тепловозів, у верхівки "дирявих" настав час платити. ФСБшники відправили на підвал "міністра транспорту" Андрієнка, який формально відповідав за розпил грошей. Втім, рубликів вже немає, ремонт робити нема за що, а відповідати за це комусь доведеться. Потрібно ж комусь відпрацьовувати відсутність тільки за "офіційними" даними 200 мільйонів? Звісно, звичайним працівникам. Тому зараз їх ще більше заженуть у рабство, примусивши на повну працювати за 800-1500 рублів на місяць.

До речі, у той самий час, коли залізничники відходять від шоку, у "мінтрансі" швиденько зклепали прес-реліз про те, як все начебто добре у галузі. Пишуть, мов, лише у першій половині року ледве не всі жителі "республіки" залізничним транспортом користувалися – 550 тисяч чоловік і це аж на 12 відсотків вищий показник, аніж у 2017-му.

Встаємо з колін і все таке!

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Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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