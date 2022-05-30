Заарештовані облгази Фірташа передали "Нафтогазу", – ЗМІ

Кабінет міністрів України опублікував нове розпорядження. Згідно з документом, арештовані облгази олігарха Дмитра Фірташа передали "Нафтогазу".

Загалом мовиться про 26 облгазів, які до арешту належали олігарху Дмитру Фірташу. Тепер Кабінет міністрів передав їх держпідприємству "Чорноморнафтогаз", яким управляє НАК "Нафтогаз України".

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Відповідне розпорядження № 429-р оприлюднили на сайті Кабміну України 28 травня 2022 року. При цьому перелік активів не публікується. Втім, за інформацією журналістів "РБК-Україна", мовиться про арештовані 26 облгазів.

Відомо, що згідно з документом, активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міністерства енергетики та АРМА.

У Кабміні "Чорноморнафтогазу", Міністерству енергетики та НКРЕКП доручили "вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

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Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Про це у травні 2022 року повідомило Державне бюро розслідувань.

Також нагадаємо, що у червні 2021 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 мільярда гривень. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування триває. Крім того, російські загарбники у Донецькій області пошкодили газопровід. У "Нафтогазі" вже повідомили, що полагодити газопровід на Донеччині через бойові дії поки неможливо.

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