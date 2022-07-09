У Міністерстві інфраструктури заявили, що після звільнення Зміїного заблокованим суднам з агропродукцією відкрили прохід через гирло Бистре.

Військові підняли український прапор на Зміїному 7 липня. Окрім того, на стягу навіть залишили символічне послання для російського воєнного корабля.

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Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський про звільнення Зміїного

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 липня повідомив, що над звільненням острова працювали:

розвідка;

Сили спеціальних операцій;

"альфівці";

СБУ;

прикордонники;

артилеристи;

Військово-Морські сили;

Повітряні сили.

"І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", – наголосив президент.

Острів Зміїний зачистили від російських окупантів. Вдалося знищити приблизно 20 одиниць ворожої техніки. Також там виявили покинуту російську амуніцію і суцільні руїни

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