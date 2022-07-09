Після звільнення Зміїного заблокованим суднам з агропродукцією відкрили прохід через гирло
Джерело:Міністерство інфраструктури України
У Міністерстві інфраструктури заявили, що після звільнення Зміїного заблокованим суднам з агропродукцією відкрили прохід через гирло Бистре.
Військові підняли український прапор на Зміїному 7 липня. Окрім того, на стягу навіть залишили символічне послання для російського воєнного корабля.
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Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію,
– мовиться у повідомленні.
Зеленський про звільнення Зміїного
Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 липня повідомив, що над звільненням острова працювали:
- розвідка;
- Сили спеціальних операцій;
- "альфівці";
- СБУ;
- прикордонники;
- артилеристи;
- Військово-Морські сили;
- Повітряні сили.
"І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", – наголосив президент.
Острів Зміїний зачистили від російських окупантів. Вдалося знищити приблизно 20 одиниць ворожої техніки. Також там виявили покинуту російську амуніцію і суцільні руїни
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