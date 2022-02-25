Заблокувати росіянам доступ: у Мінцифри звернулись до компанії Apple

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся Тіма Кука – СЕО компанії Apple. Він просить заблокувати росіянам Apple Store.

Федоров закликав підтримати пакет санкцій уряду Сполучених Штатів Америки. Він просить заборонити постачання продукції та сервісів Apple росіянам.

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"Росія здійснила підступний та абсолютно ганебний напад на мою країну! Лише уявіть, у 2022 році крилатими ракетами бомблять житлові квартали, дитячі садочки, лікарні у самому центрі Європи", – написав у зверненні Федоров.

Врятувати демократичний світ

Міністр цифрової трансформації запевнив, що громадяни України захищатимуть свою землю до останнього. Він зазначив, що весь цивілізований світ дає відсіч окупантам за допомогою санкцій. Федоров додав, що сучасні технології також можуть бути гідною відповіддю на танки та зброю.

Звертаюсь до вас з проханням захистити Україну, захистити Європу та увесь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії – з проханням припинити постачання сервісів Apple на територію Росії й заблокувати доступ до Apple Store,

– написав міністр.

Він додав, що у Мінцифри впевнені – такі дії активізують молодь зупинити ганебну військову агресію Росії.



Звернення до Тіма Кука / Документ з телеграм-каналу Михайла Федорова

Текст публікації Михайла Федорова

Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президента-вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24.