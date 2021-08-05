Заблукав, спускаючись з Говерли: рятувальники знайшли зниклого туриста
Джерело:ДСНС України
Рятувальники вночі відшукали зниклого туриста, який загубився, спускаючись з Говерли. Киянин зник ввечері 4 серпня.
Звернення про те, що турист заблукав надійшло до рятувальників пізно ввечері 4 серпня. Про зникнення повідомив колега, також житель Києва.
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Рятувальники знайшли туриста посеред ночі
Рятувальники розповіли, що колега зниклого туриста повідомив про інцидент 4 серпня орієнтовно о 23:40 годині. Він звернувся до чергового рятувальника поста Заросляк ПРВ Ворохта та повідомив, що його колега-киянин під час спуску з гори Говерла, рухаючись по "синьому маршруту", втратив орієнтування та заблукав.
Мобільний зв'язок з ним був переривчастий, частково підтримувався,
– розповіли рятувальники.
Додали, що буквально за 10 хвилин після звернення направили надзвичайників патрульно-рятувального відділку Ворохта поста Заросляк для проведення пошуково-рятувальних робіт.
О 03:30 5 серпня рятувальники знайшли заблукалого туриста,
– повідомили в ДСНС.
Киянина знайшли в горах посеред ночі / Фото ДСНС України
Йому дали гарячий чай. Орієнтовно о 05:30 чоловіка супроводжували чоловіка до навчально-спортивна база "Заросляк".
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