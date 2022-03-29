"Заблукав, але вже правильно повернувся": ЗСУ повідомили про знищення російського комбата Панова
Джерело:фейсбук СтратКому ЗСУ
Російських загарбників на українській землі стає менше. Воїни Збройних Сил ліквідували російського комбата Сергія Панова.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило у мережі про результати ще одного вдалого "українського сафарі 2.0".
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ЗСУ знешкодили російського комбата Панова
Українські захисники ліквідували командира мотострілецького батальйону 21-ї окремої мотострілецької бригади Сергія Панова. Загарбнику було 32 роки. Він був родом з Оренбурзької області.
Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому,
– наголосили військові.
Нагадаємо, військові ЗСУ також знешкодили під Харковом командира 200-ї окремої мотострілецької бригади полковника Дениса Курила. Загалом за час повномасштабної війни ця бригада вже втратила понад 1 500 своїх бійців.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на ранок 29 березня українські воїни вже ліквідували приблизно 17 200 окупантів.
Ще одного росіянина, який приїхав вбивати українців, вже немає / Фейсбук СтратКому ЗСУ