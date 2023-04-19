"Гра в довгу" краще: політик зі США пояснив несподіване рішення Польщі щодо українського зерна

Фермери Польщі, ймовірно, відчули себе під загрозою у змаганні з Україною. Тому вимушені були надавити на уряд, який прийняв рішення на користь свого народу. Це очевидні речі, але можна було вийти з даної ситуації зовсім інакше.

Так в ефірі 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін прокоментував рішення польського уряду щодо обмеження імпорту українського зерна. Він охарактеризував інший ймовірний сценарій.

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Поляки думають про поляків

Діяти в інтересах власного народу – очевидні речі, на яких наголосив спікер. Але можна було пояснити, що "гра в довгу", вільний ринок замість монополії краще і обидві сторони могли б від цього виграти. Ба більше – це була б ще одна підтримка для України поряд з військовою.

"Але в цій історії поляки думають про поляків. Це нормально. Уявити, що країна забуде про власні інтереси і діятиме на користь іншої – дуже складно", – відзначив експерт.

Юрій Рашкін про рішення Польщі щодо українського зерна: дивитись відео

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