"Гра в довгу" краще: політик зі США пояснив несподіване рішення Польщі щодо українського зерна
Фермери Польщі, ймовірно, відчули себе під загрозою у змаганні з Україною. Тому вимушені були надавити на уряд, який прийняв рішення на користь свого народу. Це очевидні речі, але можна було вийти з даної ситуації зовсім інакше.
Так в ефірі 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін прокоментував рішення польського уряду щодо обмеження імпорту українського зерна. Він охарактеризував інший ймовірний сценарій.
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Поляки думають про поляків
Діяти в інтересах власного народу – очевидні речі, на яких наголосив спікер. Але можна було пояснити, що "гра в довгу", вільний ринок замість монополії краще і обидві сторони могли б від цього виграти. Ба більше – це була б ще одна підтримка для України поряд з військовою.
"Але в цій історії поляки думають про поляків. Це нормально. Уявити, що країна забуде про власні інтереси і діятиме на користь іншої – дуже складно", – відзначив експерт.
Юрій Рашкін про рішення Польщі щодо українського зерна: дивитись відео
Заборона на імпорт: головні події
- Польський уряд 15 квітня прийняв рішення щодо обмеження імпорту ряду товарів з України, в тому числі й зерна. Того ж дня розпорядження вступило в силу. Першими на роздоріжжі опинилися польські митники – у них на руках було дві постанови, що суперечили одна одній.
- Згодом крім Польщі тимчасово заблокували можливість експорту українського зерна на свою територію й Словаччина, Угорщина та Болгарія. Там місцеві аграрії почали бити на сполох через дисбаланс на ринках і зниження цін на місцеву продукцію.
- Вже 18 квітня стало відомо, що Україна та Польща досягли згоди у питанні транзиту українського зерна. Мовиться про його перевезення через Польщу.