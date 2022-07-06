Що чекає на нардепів і депутатів місцевих рад від партій, які заборонили: пояснення Мін'юсту

Напередодні суд заборонив Комуністичну партію України. Денис Малюська розповів, що чекає на депутатів, які входять до цієї та інших партій, які потрапили до своєрідного чорного списку у нашій державі.

Як зауважив міністр юстиції України, мовиться не лише про Комуністичну партію, а й ще про 14 інших. Деякі з них – сильні гравці на політичному полі, наголосив він під час телемарафону. Водночас Денис Малюська пояснив, що очікує на депутатів заборонених партій як у Верховній Раді, так і на місцях, передає 24 канал.

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У парламенті вже є відповідний законопроєкт

Наприклад, якщо говорити про місцеві ради, то наразі питання, пов'язане з депутатами партій, заборонених Україною, поки не врегульоване законом. І тут немає нічого дивного, адже самі судові процеси великі, швидкі та масовані. Та й узагалі ніхто не очікував, що доведеться у рекордно короткі терміни припиняти діяльність відразу кількох партій.

Денис Малюська підкреслив, що війна змінила багато всього. Зокрема, продемонструвала, якими є ідеології низки партій. Тож наразі в парламенті перебуває законопроєкт. Його мета – регуляція долі фракцій тих партій, які заборонені в Україні. Він, власне, трактуватиме діяльність і місцевих рад.

На місцях можливі навіть перевибори

Що стосується місцевих рад, то депутати, згідно з законопроєктом, втратять свій мандат. Якщо виявиться, що кількість цих народних обранців буде ключовою, то в таких місцевих радах можуть провести перевибори. Також передбачений механізм заміни. У випадку недієздатності таких рад, їхні повноваження можуть виконувати військові адміністрації.

Народних депутатів "кенселити" не будуть

Складніша історія з народними депутатами. Зі слів Малюськи, припинення діяльності партії не тотожне втраті мандату. Для цього він навів приклад ОПЗЖ. Мовляв, фракцію розпустили, але її депутати залишились у Верховній Раді.

Водночас він зауважив, що доля депутатів тієї ж ОПЗЖ регулюється окремим законом. Відповідна схема дещо відрізняється від тієї, яка стосується народних обранців у місцевих радах.

Ключова історія: фракція – неможлива, діяльність політичної фракції – неможлива. Проте індивідуальні депутати, які обрались, вони зберігають свій мандат,

– підкреслив Малюська.

Водночас слід розуміти, що за такими депутатами пильно стежать. Це роблять для того, щоб вони не могли використовувати ті ж схеми маніпуляцій або іншого впливу на суспільство, через які, власне, й скасували діяльність їхніх партій. У такому випадку на народних обранців може очікувати кримінальна відповідальність. Але слід розуміти, що про позбавлення мандату мови не йдеться.

Нагадаємо, що восьмий апеляційний суд 5 липня ухвалив рішення про заборону Комуністичної партії України. Згідно з ним, усе майно, яке належало партії, перейде у власність держави.

Зауважимо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність партії ще у 2015 році. Тоді ж ухвалили закон про декомунізацію. Але представники партії оскаржили рішення в апеляції, тож воно так і не набуло чинності. Відповідно партія продовжувала свою діяльність.

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