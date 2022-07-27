Водій на Київщині слухав у маршрутці російську попсу й хамив пасажирам

На Київщині у маршрутці Гостомель – Київ водій на увесь салон слухав російську попсу. Також він хамив людям, які намагались зробити йому зауваження.

Відповідний інцидент, за даними користувачки мережі Наталки Позняк, трапився 26 липня. Варто пригадати, що ще 19 червня Верховна Рада заборонила російську музику в громадських місцях та медіа.

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Водій на всю маршрутку слухав попсу

Щойно стала свідком (і учасником) неприємного інциденту, що трапився в маршрутному таксі 389 (Гостомель – Київ). У водія на весь салон лунала "разухабістая" російська попса. На моє прохання вимкнути музику, водій емоційно почав доказувати, що це його приватна територія, а якщо у мене проблеми – то я можу пересісти або вийти і шукати іншу маршрутку,

– повідомила Позняк.

За словами жінки після цього водій:

орієнтовно 5 хвилин стояв на зупинці, розповідаючи усім, який у нього був зранку гарний настрій і як такі, як я, йому його зіпсували "своєю агресією";

коли інший пасажир попросив його їхати далі, бо в маршрутці спекотно, а в нього дружина вагітна, то чергова доля хамства "вилилася на його голову";

згодом накинувся на Наталку Позняк та почав виривати телефон з рук. Це трапилось після того, як жінка дістала телефон, щоб записати все на камеру.

Наталка Позняк пояснила, що ніхто в маршрутці не зрозумів, що трапилось, а жінці запропонували "пересісти і не дратувати водія, бо йому ж іще день людей возити".

Натомість водія заспокоювали, щоб "не звертав на неї уваги". Згодом водій, за словами Позняк, пів дороги їхав, сперечаючись, а не дивлячись на дорогу.

Наталка Позняк пояснила, що телефони, які написані в салоні, не відповідають. Ба більше, на сайті Ірпінського АТП 13250, яка обслуговує ці маршрути, купа подібних скарг.

Жінка завершила думкою, що треба щось із цим робити та написала, що водія звуть Діма.

Заборона російської музики: коротко

19 червня Верховна Рада проголосувала за закон про заборону російської музики в громадських місцях і в медіа.

У законі мовиться, що на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку росії заборонити на території України відтворення музики у виконанні громадян і резидентів держави-агресора на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників), в закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, кінотеатрах, громадському просторі тощо.

Таке рішення підтримали й українські відомі люди. Зокрема, Арсен Мірзоян, MamaRika, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин та багато інших.

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