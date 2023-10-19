Голосування за заборону УПЦ МП в Україні: як відреагували росіяни

Нещодавно у Верховній Раді відбулося голосування за заборону діяльності УПЦ МП на території нашої держави. Це викликало в жителів Росії дуже бурхливу реакцію.

Російські користувачі соцмереж вкотре продемонстрували "духовність" та "скрєпи". Також вони активно та добровільно поширювали кремлівські наративи, передає 24 Канал.

До теми Рада у першому читанні проголосувала за заборону УПЦ МП

Що зробила пропаганда Кремля

Ворожі ЗМІ перекрутили інформацію та розбавили її брехнею. Кремлівська пропаганда почала поширювати повідомлення про ухвалення на першому читанні закону про нібито заборону УПЦ як такої. Росіянам стали розповідати, що в Україні буцімто почалося вигнання православ'я.

Російські пропагандисти назвали Україну "сатанинською державою". Також вони почали вигадувати байки про те, що в нашій державі "всіх вірян почнуть силою заганяти у розкол". І все це відбувалося на тлі продовження повномасштабного російського вторгнення, щоденних обстрілів з боку країни-агресорки та цинічних заяв голови РПЦ патріарха Кіріла.

Що писали росіяни в соцмережах

Жителі країни-агресорки почали звинувачувати українців у гріхах, називати "бісами" та бажати нашим вірянам потрапити до пекла. Також росіяни, що підтримують війну та геноцид жителів України, заявили, що наш народ нібито "прокляв Бог".

Деякі російськомовні користувачі стали поширювати у коментарях кремлівські міфи про "велич" СРСР, "погану" Америку, інтереси "англосаксів" та "біолабораторії" в Україні. Не обійшлося й без оспівування російського диктатора Владіміра Путіна.

Були й такі росіяни, які побачили у голосуванні в Раді ознаки "сіоністської змови". Не обійшлося й без обговорення єврейського коріння Володимира Зеленського. Загалом під дописами ворожих пропагандистських ЗМІ було чимало антисемітських коментарів.

Також окупанти часто самі собі суперечили. Спочатку росіяни намагалися довести іншим користувачам, що Росія нібито є другом нашій державі, а сама Україна буцімто нікому не потрібна. А згодом ті ж сами співрозмовники погрожували повним захопленням нашої країни та закликали до знищення українців.

Що цьому передувало

У цей четвер, 19 жовтня, у Верховній Раді на першому читанні був прийнятий законопроєкт № 8371, який пропонує заборонити в нашій державі пов'язані з Росією релігійні організації. Зокрема Українську православну церкву Московського патріархату.

Цю заборону підтримали 267 народних обранців. Проти проголосували 14 депутатів. Троє з них представляють партію "Відновлення України", а інші 11 є членами "Платформи за життя та мир".

Після голосування в Раді сталася суперечка між кількома нардепами, яка ледь не призвела до бійки. Народні обранці почали нецензурно ображати один одного, через що іншим депутатам довелося втрутитись.