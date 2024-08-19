Термін у 9 місяців треба не для порятунку УПЦ МП, а для законних процедур, – Потураєв

Після ухвалення закону про заборону російської церкви в Україні, релігійні організації матимуть 9 місяців на позбавлення зв'язків з РПЦ. Цей термін потрібен для дотримання усіх законних процедур.

Процедури пов'язані з майбутнім набранням чинності законопроєкту "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". Нюанси заборони УПЦ МП розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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Як відбуватиметься заборона УПЦ МП

Законопроект №8371 передбачає негайну заборону РПЦ, а українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

Після прийняття цього закону Українська православна церква, яка каже, що вона розірвала стосунки з Московським патріархатом, в чому насправді є багато підстав сумніватися, все ж таки почне процеси реального і остаточного роз’єднання з Москвою. А краще, звичайно, щоб крім процесів остаточного роз’єднання з Москвою пішов процес об'єднання з Православною церквою України. На це потрібен, дійсно, певний час,

– пояснив Потураєв.

Водночас, за його словами, це не означатиме, що закон у цей період не діятиме. Документ набирає чинності через місяць після підписання.

Це пов'язано з певними процедурними особливостями, коли такий важливий і політично складний законопроєкт вступає в дію. Також надається три місяці (і це мінімальний термін, бо в інших випадках ми зазвичай прописуємо шість місяців), щоб Державна служба з етнополітики та свободи совісті розробила нормативку під цей закон. А це, зокрема, і положення про формування складу тієї комісії, яка має бути незалежною від виконавчої влади та яка буде проводити дослідження наявності зв'язків, афіліації з Москвою або дослідження стосовно фактів розповсюдження ідеології "руского міра",

– розповів нардеп в інтерв'ю.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне питання про заборону РПЦ на найближчому пленарному засіданні. В роботі над відповідним законопроєктом брали участь і юридичні служби, і велика кількість депутатів.