Гоніння, як у Давньому Римі: сербський патріарх хотів підтримати УПЦ МП, та феєрично осоромився

Після ухвалення закону про заборону УПЦ МП Верховною Радою цю церкву очікувано підтримали інші проросійські церкви. Наприклад, сербський патріарх видав відверто маніпулятивну заяву.

В самій УПЦ МП сказали, що існуватимуть, оскільки це нібито об'єктивна реальність. І провели паралелі з комуністичним режимом. Та у Сербії пішли ще далі, висловивши Онуфрію "рішучу та беззастережну підтримку".

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Як у Сербії відреагували на заборону УПЦ МП

Там рішення парламенту сприйняли "з глибоким обуренням". І вдалися до пафосних паралелей.

Оскільки не так давно, під час Другої світової війни, Сербська православна церква була заборонена і переслідувана, у вашому випадку ми відчуваємо правдивість святих слів апостола Павла про те, що якщо страждає одна кінцівка, страждають разом з нею всі кінцівки, а якщо святиться один член, то всі члени радіють разом з ним,

– написав церковник.

Патріарх сказав, що під час Другої світової "праці та місії нашої Церкви перешкоджав відверто тоталітарний, злочинний режим маріонеткового фашистського творіння". А зараз "церкву-сестру в Україні переслідує декларативно демократична влада, яка складається з її співвітчизників", і це "робить ситуацію складною та незрівнянно абсурднішою", а трагедію – ще більшою.

Далі Порфірій заявив, що УПЦ МП "розпинають на новому хресті страждань", що повторює сценарій Голгофи, а в суспільстві повернулися "до часів римських гонінь на Церкву Христову". Мовляв, бідну УПЦ МП і так утискали та переслідували, а тепер і поготів. На це у Сербії дивляться з тривогою і вбачають у цьому "новий тоталітаризм". Та сподіваються, що "відповідальні люди відвернуться від свого безумства", а в Україні запанує братерська любов. Тобто щоб московські попи вільно хазяйнували в Україні і щоб їм за це нічого не було.

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Чому заяви сербського патріарха маніпулятивні

По-перше, у Давньому Римі були не просто гоніння. Християн розпинали уздовж доріг, четвертували, їм стинали голови і їх роздирали леви. Так загинули майже всі апостоли. Прирівняти ситуацію в сучасній Україні до подій за часів Христа – це не просто абсурд, але й святотатство.

По-друге, методичка про "гоніння" на УПЦ МП з'явилася давно – ще з часів надання томоса. Священники ниють, що їм погано, водночас продовжують підпорядковуватися Москві, яка активно руйнує церкви в Україні, та Кірілу, який власноруч складає молитву про перемогу Росії. І позбавляє сану тих, хто відмовляється її читати. До того ж є докази роботи священників на ФСБ. Хіба ж не час сказати рішуче "геть від Москви"?