Стефанчук відповів, коли Рада збереться, аби проголосувати за заборону УПЦ МП

Верховна Рада 23 липня не проголосувала за заборону УПЦ МП. Вона збереться на наступне засідання щойно нардепи напрацюють остаточний варіант законопроєкту.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що підтримує законопроєкт про припинення діяльності УПЦ МП.

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Коли голосуватимуть за заборону УПЦ МП

Як тільки робоча група завершить напрацювання законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов‘язаних із Росією, і представить його погоджувальній раді, ми одразу визначимо дату наступного засідання,

– зазначив Стефанчук.

Голова Верховної ради зазначив, що проєкт закону винесуть на голосування після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку. Стефанчук пояснив, що після початку збору голосів, виявилося, що проголосувати "за" готові орієнтовно 225 – 226 депутатів, але кінцевих списків ще немає.

"Тому сьогодні ми зібралися і вирішили дати час внутрішній робочій групі для доопрацювання цього законопроєкту. Справа в тому, що він значно змінився до другого читання, порівняно з першим. І деякі колеги не погоджуються з усіма змінами", – розповів Стефанчук.

Окрім цього, важливо, аби законопроєкт ніхто не міг оскаржити у Конституційному суді. Щойно робота над ним завершиться – його винесуть у Раду.

До слова, раніше журналісти з посиланням на співрозмовника у фракції "Слуга народу" повідомили, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня. Перед цим народні депутати, які підтримують заборону УПЦ МП заблокували трибуну з вимогою включити до порядку денного засідання це питання і розглянути його.