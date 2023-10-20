Хто з Ради проігнорував голосування за заборону УПЦ МП: перелік нардепів

Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією, проігнорувало 72 нардепи. Вони удали, що "відсутні", хоч того дня голосували за інші закони.

18% нардепів проігнорували урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-терористом. Хоч у той день вони перебували в сесійній залі та голосували за інші закони.

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Які нардепи не голосували за законопроєкт

19 жовтня у Верховній Раді відбулося голосування за заборону УПЦ МП. Законопроєкт №8371 ухвалили на першому читанні. Більшість депутатів підтримали заборону, але проти законопроєкту проголосували 14 нардепів: 11 від "Платформи за життя та мир" та 3 від "Відновлення України".

Хто голосував проти законопроєкту:

Ще 17 народних обранців не голосували. Згідно з поіменним голосуванням, найбільше депутатів, які проігнорували за цей законопроєкт, було у депутатських групах "Відновлення України" (59%), "За майбутнє" (29%) та ПЗЖМ (27%). Не було таких нардепів лише у фракціях "ЄС" та "Голос".

Під час розгляду законопроєкту депутати витягнули персональні картки для голосування, щоб не ухвалювати рішення та не нести за нього відповідальність. Ще частина відобразилася у системі як такі, що "не голосували", оскільки просто не натиснули жодну кнопку.

Варто зазначити, що згідно з регламентом нардепи повинні голосувати "за", "проти" або "утримуватися". Позиції "не голосував" у Раді не передбачено.

Перелік нардепів, які "не голосували"

"Слуга народу":

Бужанський М.

Воронов В.

Діденко Ю.

Брагар Є.

Касай К.

Мурдій І.

Перебийніс М.

Кормишкіна І.

Савченко О.

Тарасенко Т.

Чернявський С.

Хоменко О.

"ПЗЖМ":

Іоффе Ю.

Павленко Ю.

Німченко В.

Відновлення України:

Яковенко Є.

Нардепи, які нібито були "відсутні":

"Слуга народу":

Беленюк Ж.

Бунін С.

Васильєв І.

Войцехівський В.

Гетьманцев Д.

Демченко С.

Забуранна Л.

Касай Г.

Володіна Д.

Галушко М.

Гринчук О.

Зуб В.

Кальченко С.

Культенко А.

Куницький О.

Литвиненко С.

Остапенко А.

Припутень Д.

Рєпіна Е.

Руденко О.

Северин С.

Кузьміних С.

Мулик Р.

Нестеренко К.

Павлюк М.

Ткаченко О.

Халімон П.

Шпак Л.

Фролов П.

Шол М.

"Відновлення України":

Гнатенко В.

Кісільов І.

Лукашев О.

Приходько Н.

Столар В.

Ісаєнко Д.

Мороз В.

Славицька А.

Фельдман О.

ПЗЖМ:

Кальцев В.

Мамка Г.

Суркіс Г.

Довіра:

Вацак Г.

Горват Р.

Петьовка В.

Кіссе А.

Мінько С.

"За майбутнє":

Герега О.

Молоток І.

Скороход А.

Урбанський А.

Шаповалов Ю.

Також голосування проігнорували позафракційні Іванісов Р., Магера С. та Торохтій Б, а також Дубіль В. з "Батьківщини".