Хто з Ради проігнорував голосування за заборону УПЦ МП: перелік нардепів

20 жовтня 2023, 10:41
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Джерело:

"Верховна Рада"

Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією, проігнорувало 72 нардепи. Вони удали, що "відсутні", хоч того дня голосували за інші закони.

18% нардепів проігнорували урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-терористом. Хоч у той день вони перебували в сесійній залі та голосували за інші закони.

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Які нардепи не голосували за законопроєкт

19 жовтня у Верховній Раді відбулося голосування за заборону УПЦ МП. Законопроєкт №8371 ухвалили на першому читанні. Більшість депутатів підтримали заборону, але проти законопроєкту проголосували 14 нардепів: 11 від "Платформи за життя та мир" та 3 від "Відновлення України".

Хто голосував проти законопроєкту:

 

Ще 17 народних обранців не голосували. Згідно з поіменним голосуванням, найбільше депутатів, які проігнорували за цей законопроєкт, було у депутатських групах "Відновлення України" (59%), "За майбутнє" (29%) та ПЗЖМ (27%). Не було таких нардепів лише у фракціях "ЄС" та "Голос".

Під час розгляду законопроєкту депутати витягнули персональні картки для голосування, щоб не ухвалювати рішення та не нести за нього відповідальність. Ще частина відобразилася у системі як такі, що "не голосували", оскільки просто не натиснули жодну кнопку.

Варто зазначити, що згідно з регламентом нардепи повинні голосувати "за", "проти" або "утримуватися". Позиції "не голосував" у Раді не передбачено.

Перелік нардепів, які "не голосували"

"Слуга народу":

  • Бужанський М.
  • Воронов В.
  • Діденко Ю.
  • Брагар Є.
  • Касай К.
  • Мурдій І.
  • Перебийніс М.
  • Кормишкіна І.
  • Савченко О.
  • Тарасенко Т.
  • Чернявський С.
  • Хоменко О.

"ПЗЖМ":

  • Іоффе Ю.
  • Павленко Ю.
  • Німченко В.

Відновлення України:

  • Яковенко Є.

Нардепи, які нібито були "відсутні":

"Слуга народу":

  • Беленюк Ж.
  • Бунін С.
  • Васильєв І.
  • Войцехівський В.
  • Гетьманцев Д.
  • Демченко С.
  • Забуранна Л.
  • Касай Г.
  • Володіна Д.
  • Галушко М.
  • Гринчук О.
  • Зуб В.
  • Кальченко С.
  • Культенко А.
  • Куницький О.
  • Литвиненко С.
  • Остапенко А.
  • Припутень Д.
  • Рєпіна Е.
  • Руденко О.
  • Северин С.
  • Кузьміних С.
  • Мулик Р.
  • Нестеренко К.
  • Павлюк М.
  • Ткаченко О.
  • Халімон П.
  • Шпак Л.
  • Фролов П.
  • Шол М.

"Відновлення України":

  • Гнатенко В.
  • Кісільов І.
  • Лукашев О.
  • Приходько Н.
  • Столар В.
  • Ісаєнко Д.
  • Мороз В.
  • Славицька А.
  • Фельдман О.

ПЗЖМ:

  • Кальцев В.
  • Мамка Г.
  • Суркіс Г.

Довіра:

  • Вацак Г.
  • Горват Р.
  • Петьовка В.
  • Кіссе А.
  • Мінько С.

"За майбутнє":

  • Герега О.
  • Молоток І.
  • Скороход А.
  • Урбанський А.
  • Шаповалов Ю.

Також голосування проігнорували позафракційні Іванісов Р., Магера С. та Торохтій Б, а також Дубіль В. з "Батьківщини".

Автор: Анастасія Кушпіт