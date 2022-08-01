Набула чинності заборона Євросоюзу на імпорт російського вугілля

З серпня стартує дія заборони на імпорт російського вугілля до Євросоюзу. До прийняття цього рішення країни ЄС купували вугілля в держави-агресорки на 8 мільярдів євро щороку.

Заборона на імпорт російського вугілля була у 5 санкційному пакеті ЄС. Його ухвалили на початку квітня.

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Мовиться про заборону на імпорт викопного палива

У документі передбачена заборона на придбання, ввезення та передачу вугілля та інших видів викопного палива. Це у випадку, якщо воно видобувається в росії або експортується з росії.

5 пакет санкцій був відповіддю на звірства росіян на Київщині

5 пакет каральних обмежень, який ухвалив ЄС, був реакцією світу на жорстокі злочини окупантів у Київській області. За словами Верховного представника ЄС Жозепа Борреля, метою цих санкцій було зупинити нелюдську поведінку російських військ. Також – дати зрозуміти кремлю, яка ціна цієї війни.

Які ще пункти входили в 5 пакет санкцій:

Заборона на вхід в порти суден під російським прапором. Є виключення для перевізників продуктів, сільськогосподарської продукції, енергоносіїв, гуманітарної допомоги.

Заборона на російські та білоруські вантажоперевезення до ЄС. Є виключення для певної низки товарів.

Додаткові експортні заборони на авіапальне, технологічні товари.

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