Заборона на звільнення замість виплат: способи втримати військових РФ, які утратили мотивацію

Військові РФ, які воюють проти України, не отримують обіцяних додаткових виплат. Натомість до військового контракту армії Росії включають певні обмеження.

Таку інформацію повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у своєму телеграм-каналі.

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За попередніми даними, на рахунки російських військовослужбовців з 47 танкової дивізії не надійшли обіцяні додаткові доплати. Зазначимо, що вони брали участь у загарбницькій війні проти України. Повідомляється, що останніми доплатами були плюс 2% до окладу за так звані "навчання" ще до початку повномасштабного вторгнення.

Українська розвідка повідомила, що ті військові РФ, які отримали бойові поранення, лікувалися в шпиталі та мають офіційну фіксацію ушкоджень, теоретично можуть отримати статус "ветерана". Бійці зверталися до командування задля отримання доплат та статусу, проте їх всіх проігнорували. Це ще більше деморалізувало та демотивувало окупантів.

Ще однією причиною відмов росіян воювати в Україні є велика кількість загиблих, тіла яких починають надходити до РФ. Раніше повідомлялось, що путінське командування віддало наказ привозити мертвих невеликими партіями. Командири вважають, що така "схема" допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах. Також такі дії не мали б сіяти паніку серед місцевих громад.

Щоб не допустити масових звільнень, через небажання брати участь у бойових діях до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах воєнних дій, незалежно від місця їх проведення,

– повідомили у розвідці.

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