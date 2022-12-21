Таліби заборонили жінкам навчатись в університетах

Міністерство вищої освіти Афганістану, яким керує рух "Талібан", заявило про призупинення доступу студенток до університету. Цей крок назвали "абсолютно невиправданим".

Так, у відповідному листі афганським державним і приватним університетам було доручено негайно призупинити доступ студенток до навчання відповідно до рішення кабінету міністрів. Документ підтвердив представник міністерства вищої освіти.

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Таліби заборонили афганським жінкам навчатись в університетах

Як стало відомо, заява адміністрації талібів була зроблена в той час, коли Рада Безпеки ООН засідала в Нью-Йорку з питань Афганістану і викликала осуд з боку США, Великої Британії та Організації Об'єднаних Націй.

Іноземні уряди заявили про необхідність зміни політики щодо жіночої освіти до того, як вони зможуть розглянути питання про офіційне визнання адміністрації талібів, яка підпадає під жорсткі санкції.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд вважає, що Талібан не може розраховувати на те, щоб бути легітимним членом міжнародного співтовариства, поки він не буде поважати права всіх афганців, особливо права людини і основні свободи жінок і дівчат.

Зазначається, що США розглянуть, що ще вони можуть зробити для притягнення талібів до відповідальності.

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