Заборонити в'їзд росіянам на 100 років: на сайті президента зареєстрували нову петицію

На сайті президента України 15 листопада зареєстрували чергову петицію. Автор просить на 100 років заборонити росіянам в'їзд на до нашої держави.

З липня росіяни можуть прибути в України лише за умови, що вони отримали візу. Однак, багато українців переконані, що громадянам держави-агресора взагалі треба заборони в'їзд. На сайті президента зареєстрували ще одну петицію з цього приводу.

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Автор Олександр Корнійчук пропонує, аби росіян не впускали до України ще 100 років. Станом на 14:30 петицію вже підписали 109 людей. Зауважимо, аби президент розглянув її, потрібно зібрати щонайменше 25 000 голосів.

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Зеленський відповів попередню петицію про заборону на в'їзд росіян

Це вже друга петиція про заборону на в'їзд росіян за останніх 6 місяців. Зокрема, у травні українці пропонували не впускати громадян держави-агресора ще пів століття.

Президент відповів на цю петицію 2 вересня. Глава держави підтримав посилення контролю за росіянами, які в'їжджають на територію України.

Зеленський нагадав, що з 1 липня 2022 року діє візовий режим з Росією. Та додав, що Кабміну запропоновано продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації та необхідності захисту національних інтересів нашої держави.

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Наразі всі росіяни мають отримати візу для в'їзду на територію України. Відповідне рішення Уряд ухвалив 17 червня. Зокрема, у документі мовиться, що росіянам заборонено в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Також обмежено перетин кордону для жителів прикордонних областей Росії.