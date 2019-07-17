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      Заборону на польоти в Грузію можуть скасувати: Росія назвала умову

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      Президент Росії Володимир Путін
      Президент Росії Володимир Путін / topwar.ru

      Лідер РФ Володимир Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії. Однак Кремль розгляне можливість скасування заборони на авіаперельоти, якщо будуть усунені загрози безпеки росіян.

      Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив сподівання, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні, пише "Аргументи і факти".

      Скоро: Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)

      Лавров зазначив, що якщо ситуація стабілізується та росіяни будуть почувати себе у безпеці, то РФ ймовірно скасує санкції, в тому числі зняття заборони на авіаперевезення в Грузію.

      Чому Путін заборонив польоти в Грузію?

      Найімовірніше це спричинили масові антиросійські протести у Грузії. Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      До слова: Росія накладає санкції на Грузію: реакція Путіна

      Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадян. Вони переконані, що розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають. До слова, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

      Важливо! Більше про антиросійські протести у Грузії – читайте тут.

      Після цього російський президент Путін своїм указом заборонив авіакомпаніям здійснювати рейси до та з Грузії. Ба більше, він дав розпорядження повернути до Росії всіх російських туристів, що перебувають у Грузії. Як на заборону відреагували росіяни та грузини – читайте у матеріалі за посиланням.

       

       

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      Теги: Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Новини Росії Володимир Путін авіація Санкції
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