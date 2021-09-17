Забрав з візочка і зник: у Запоріжжі розшукують чоловіка, який викрав немовля

У Запоріжжі чоловік, працюючи зі спільниками, вкрав з дитячого візочка 1-річну дитину. Після цього – зник з місця злочину.

За інформацією у мережі, інцидент трапився ввечері 16 вересня у Запоріжжі, на вулиці Комарова.

Раніше На Черкащині посеред вулиці викрали 6-річного хлопчика

Чоловік викрав малу дитину

Там чоловік разом з 2 спільниками викрав з візочка дитину. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку на автомобілі Ford.

Водночас ТСН у поліції розповіли, що дитину забрав біологічний батько. Однак де він та маля перебувають, наразі невідомо.

Цей чоловік – біологічний і юридичний батько дитини. Він має на неї повні права. Зараз подружжя у стані розлучення. Тому це чисто цивільно-правові відносини,

– заявили правоохоронці.

Поліція наразі шукає і батька, і дитину, аби впевнитися, що з малюком все гаразд.

Попередній схожий інцидент на Київщині