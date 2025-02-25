Підвищилися концентрація речовин: у Києві сильно погіршився стан повітря

Зранку 25 лютого у Києві погіршився стан повітря. Так, фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дивіться також У Києві погіршення стану повітря: де рівень забрудненості дуже високий

Чому у Києві забруднене повітря

О 07:35 у КМДА попередили, що у Києві тимчасово погіршився стан повітря. Причиною цього стало підвищення концентрації завислих речовин – пилу. Це відбулося через те, що у столиці маловітряна погода, і за підвищеного атмосферного тиску домішки не розсіюються.

За даними IQAir, на 08:20 Київ посідає 17 місце серед найзабрудненіших міст у світі за станом повітря.

Рівень забрудненості у Києві / Скриншот

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам порекомендували:

зачинити вікна,

обмежити перебування на вулиці,

пити багато вод,

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

До слова, слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна у застосунку Київ Цифровий.

Раніше у Києві також фіксували забруднене повітря. Так, 24 лютого у столиці також було скупчення пилу. Забруднення було настільки сильним, що Київ зайняв 6 місце серед найзабрудненіших міст світу.