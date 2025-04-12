У мережі пишуть про погіршення якості повітря у Києві: що кажуть в КМВА

Уранці суботи, 12 квітня, жителі столиці скаржилися на погіршення якості повітря. У КМВА розповіли про рівень забруднення.

Станом на 8:00 він низький, а радіаційний фон у Києві – в нормі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської військової адміністрації.

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Яка якість повітря в столиці

На стаціонарних пунктах моніторингу правого берега загальний індекс якості повітря складає:

на проспекті Європейського Союзу, 64-Г – 24 (дуже низький рівень забрудненості);

на вулиці Щусєва, 20 – 24 (дуже низький);

на вулиці Турівській, 28 – 25 (дуже низький);

на проспекті Берестейському, 97 – 26 (дуже низький);

на вулиці Китаївській, 22 – 41 (низький).

На стаціонарних пунктах моніторингу лівого берега загальний індекс якості повітря складає:

на вулиці Харківське шосе, 7/1 – 39 (низький рівень забрудненості);

на вулиці Архітектора Вербицького, 26 – 53 (середній).

Нагадаємо, швейцарська компанія IQAir щорічний звіт про якість повітря в містах світу. На 234 місці – Стрий Львівської області, у списку також опинилися Чернівці, Борова, Проців, Зазим'я, Малі Дмитровичі та Івано-Франківськ.