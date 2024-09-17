У КМДА спростували інформацію про забруднення повітря у Києві

17 вересня 2024, 19:58
Читать новость на русском
Автор: Дмитро Усик

Джерело:

КМДА

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що рівень забрудненості у столиці станом на 17 вересня низький. Жодних перевищень немає.

Зазначимо, що днем раніше КМДА попереджало про можливе погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі. Повідомлялося про можливе задимлення таких районів столиці, як Оболонський, Подільський та Святошинський.

Дивіться також "Літаючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

Забруднення повітря у Києві

На щастя, у Києві станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості повітря низький

Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано,
– повідомляє влада.

У КМДА зазначили, що слідкувати за станом атмосферного повітря можна у застосунку Київ Цифровий.

Як діяти у разі задимленості

У разі задимленості українцям варто:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими. Під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною та періодично її змінювати;
  • за змогою ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.