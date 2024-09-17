У КМДА спростували інформацію про забруднення повітря у Києві
Джерело:КМДА
У Київській міській державній адміністрації зазначили, що рівень забрудненості у столиці станом на 17 вересня низький. Жодних перевищень немає.
Зазначимо, що днем раніше КМДА попереджало про можливе погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі. Повідомлялося про можливе задимлення таких районів столиці, як Оболонський, Подільський та Святошинський.
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Забруднення повітря у Києві
На щастя, у Києві станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості повітря низький
Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано,
– повідомляє влада.
У КМДА зазначили, що слідкувати за станом атмосферного повітря можна у застосунку Київ Цифровий.
Як діяти у разі задимленості
У разі задимленості українцям варто:
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими. Під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною та періодично її змінювати;
- за змогою ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.