Скільки ще триватиме погіршення якості повітря у Києві: в МОЗ дали відповідь

1 жовтня 2024, 10:04
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Автор: Поліна Буянова

Джерело:

Міністерство охорони здоров'я

Погіршення якості повітря в Києві утримається попередньо до п'ятниці, 4 жовтня. Після цього напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

Причиною погіршення якості повітря у столиці є потрапляння пилу з району Каспію. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Коли якість повітря у Києві покращиться

За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, 1 та 2 жовтня в Києві очікується запилення повітря.

Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний,
– зазначили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що в разі забруднення повітря мешканцям варто:

  • обмежити перебування на вулиці, за потреби користуватись респіратором або захисною маскою;
  • вимкнути вентилляційні системи;
  • приймати душ кілька разів на день;
  • проводити вологе прибирання вдома та на робочих місцях;
  • зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами (скотч, зволожена тканина);
  • пити достатню кількість води (для дорослих норма 2 – 3 літри на день).

До слова, раніше в КМДА повідомляли, що пил дістався поки що переважно лівого берега: у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток.