Пожежі на резервуарах: в Одесі після російської атаки у повітрі фіксують небезпечні речовини

Увечері 10 березня російські військові вдарили по Одесі – пошкоджено господарські та складські приміщення загальною площею понад 2780 квадратних метрів. Через пожежі в повітря потрапила значна кількість забруднювальних речовин.

Йдеться про 21 надзвичайну подію в області, 5 з яких – безпосередньо в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Одеську міську раду.

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Що відомо про забруднення повітря

Комунальне підприємство "Муніципальний центр екологічної безпеки" та "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" наразі моніторять стан атмосферного повітря. Про результати повідомлять додатково, а до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 людей.

Внаслідок російського терору сталося загоряння резервуарів з пальним, приватного житлового будинку та складу з дитячими іграшками,

– уточнили в ДСНС.

До речі, стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі "Екозагроза" від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

До поліпшення ситуації з забрудненням повітря рекомендують:

не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час виділення інтенсивного диму;

тримати зачиненими вікна та двері, аби запобігти потраплянню диму в приміщення;

підтримувати водний баланс, п'ючи багато води;

використовувати маску або респіратор, а також очисники повітря;

робити вологе прибирання приміщень.

До слова, напередодні, 7 березня, Росія також атакувала місто. Це спричинило пожежі в ангарах і промислових будівлях, а також пошкодження критичної інфраструктури.