Рух забруднених речовин з річки Сейм дійшов до Чернігова: чи є загроза для людей

Станом на 5 вересня забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. Однак загрози питному водопостачанню наразі немає.

В Міндовкілля зазначили, що забруднення води за результатами лабораторних досліджень – незначне, типове для цього періоду року. Раніше у Міндовкілля також пояснювали, що річку Сейм могли забруднити на території Росії.

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Чи є загроза для населення північних областей

Наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна. Забруднення йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами та осідає на дно.

За даними Держводагентства, перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено. Вода на підході до Чернігова мутна та темнішає. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла,

– повідомили у відомстві.

За даними моніторингу на Сумщині спостерігається стабілізація стану річки Сейм від кордону з Росією до селища Чаплищі Сумської області. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми, а мор риби протягом останніх днів не фіксується.

В Міндовкілля наголосили, що загрози питному водопостачанню немає, тому що питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

Нагадаємо, що Державна екоінспекція повідомила, що з 14 серпня Росія, ймовірно, скидає відходи невідомих речовин у річку Сейм, що протікає на Чернігівщині.