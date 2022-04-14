Забудьте про теорії змов: що не варто писати у мережі, аби не наганяти паніку

ЗСУ дають відсіч російським окупантам на передовій. Тож ворог намагається зламати наш бойових дух підступними вкидами у мережі. Важливо не піддаватися на це й зберігати холодний розум.

Для цього Центр протидії дезінформації при РНБО й Офіс доброчесності НАЗК підготували добірку матеріалів у рамках проєкту "Доброчесність онлайн".

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У РНБО підкреслили, що зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема й у цифровому просторі, наближає нас до перемоги у боротьбі проти Росії. "Скажіть "ні" конспірологічним теоріям, нападкам на співгромадян чи тотальному песимізму під час війни", – закликали там.

Важливі поради для українців

Не пишіть про поганий тил, що "не приймає людей/відправляє назад/звинувачує у війні/не розуміє". В усіх нас є спільне горе – війна, яку розв'язала Росія. Ми повинні підтримувати один одного . Якщо ж хтось справді поводиться неналежно – скажіть про це.

. Якщо ж хтось справді поводиться неналежно – скажіть про це. Не поширюйте пости у стилі "все дуже погано, ми програємо, але нам про це не говорять". Пам'ятайте, що наші військові сильні й дають відсіч ворогу, протистоять агресору навіть прості українці. Ми не віддамо свою територію та незалежність.

Не пишіть, що "ніхто нічого не робить". Адже кожен по-різному поводиться у стресових ситуаціях й адаптується до нових реалій. Багато людей допомагають, але роблять це не публічно.

але роблять це не публічно. Довіряйте лише перевіреним джерелам і не поширюйте теорії змов – "це приховують", "це нікому не кажуть", "джерело у вищих колах по секрету повідомило". Вкидаючи таку конспірологію ворог намагається знизити наш бойовий дух. Не піддавайтесь!

– "це приховують", "це нікому не кажуть", "джерело у вищих колах по секрету повідомило". Вкидаючи таку конспірологію ворог намагається знизити наш бойовий дух. Не піддавайтесь! Не поширюйте інформацію про місця обстрілів та вибухів. Чому це важливо – раніше вже неодноразово пояснювали у Міноборони.

Чого не варто робити під час війни / Поради в ілюстраціях Центру протидії дезінформації

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