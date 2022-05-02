Забули уроки Другої світової, – Зеленський відреагував на цинічну заяву Лаврова про євреїв

Володимир Зеленський засудив заяву глави МЗС Росії, де той заговорив про Гітлера та його "єврейську кров". Президент наголосив, що країна-агресор забула уроки 2 світової.

Тому зараз триває процес самознищення Росії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 2 травня.

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Залишиться лише репутація держави-терориста

Володимир Зеленський сказав, що колись ця країна мала те, що називають репутацією. Проте кожного дня вона руйнується дедалі більше. Адже Сергій Лавров практично переклав провину за геноцид нацистів на єврейський народ.

Міністр закордонних справ Росії не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти – нібито серед самих євреїв. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів,

– підкреслив президент України.

Попри те, що виник великий скандал через ці слова, ніхто не почув навіть виправдань Москви. Тому на думку нашого президента, зараз відкритим залишається питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Росії.

Нагадав про злочини проти історичної пам'яті

Президент перерахував кілька речей, які Росія вже коїла в Україні. Адже й раніше, Ізраїлю давали привід оцінити ставлення режиму Путіна до пам'яті жертв геноциду.

Про що саме мовиться:

російський ракетний удар по Бабиному Яру в Києві;

пошкоджена обстрілами Менора на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру біля Харкова;

загибель від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори.

Це все і такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни. А може, ніколи й не вчили тих уроків,

– підсумував президент.

На його думку, не випадково й те, що Росія створює на нашій землі "фільтраційні табори", через які проводять тисячі українців. Там вбивають, катують і ґвалтують наших людей. Також невипадково окупанти захоплюють цивільних, яких депортують як безкоштовну робочу силу.

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Головне про цю фразу Лаврова

Глава МЗС Росії в інтерв'ю телекомпанії Mediaset 1 травня заявив, що "Гітлер мав єврейську кров". Також він сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї".

На це майже одразу відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Він заявив, що такі слова є просто обурливими. Адже не можна говорити, що євреї вбивали самі себе – це історична помилка.

Також невдовзі відреагували в Офісі президента. Там сказали, що Росія надто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях. Також наголосили, що такою фразою Лавров поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту.

Як реагували українські високопосадовці

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив це як "відвертий антисемітизм". Він вважає, що це лише чергове свідчення, що саме Росія є правонаступником ідеології нацизму.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав це не простим антисемітизмом, а "печерним". Адже такі позиції прикривають теорії змови, на яких завжди будуються режими диктаторів.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі Лаврова образливі. Передусім для Ізраїлю та єврейського народу, України, президента Володимира Зеленського. Мовляв, у ширшому сенсі слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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