Задовбали, – Шабунін емоційно відреагував на блокування судової реформи
Джерело:24 канал
Світ дотиснув на Раду суддів і вона обрала свою частину Етичної комісії. Водночас відповідний орган досі не створили.
Сьогодні, 28 жовтня, кінцевий день створення комісії. Про це розповів в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Зверніть увагу Судову реформу можуть реалізувати до кінця каденції Зеленського, – Шабунін
За його словами, блокування може відбуватися на двох рівнях. Або голова Ради суддів не надіслав папірець з обраними кандидатами, або рішення не ухвалює голова Вищої ради правосуддя.
Чесно, пробачте, задовбали вони вже,
– відреагував Шабунін.
Він пояснив, що спочатку судді не виконують 2 місяці закон, а потім не пересилають потрібні папірці. "Добре, що в законі є пряма норма – якщо папірець не перешлють і голова ВРП не ухвалить рішення про Етичну раду, вона формується автоматично", – сказав Шабунін.
Для чого це роблять (блокують реформу – 24 канал)? Аби порушили термін створення, щоб потім створити собі підстави для оскарження в суді.
Повний випуск "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Блокування судової реформи: головне
- Судову реформу нарешті розблокували. Рада суддів таки обрала представників Етичної ради за своєю квотою. Ними стали судді Лев Кишакевич, Юрій Трясун, Тетяна Чумаченко і суддя у відставці Володимир Сіверін.
- До того, Рада суддів, яка представляє весь цех, майже 2 місяці ігнорувала закон. Вона не делегувала своїх представників до Етичної ради і цим блокувала судову реформу в Україні.
- За президентства Володимира Зеленського Рада ухвалила закони, які мають запустити роботу двох основних установ суддівської вертикалі – Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищу раду правосуддя.
- Вирішальну роль в обох процесах мають відігравати міжнародники, аби уникнути корупційні схеми. Тому Етична рада міститиме 3 міжнародники і 3 делегати від самих суддів.
- Водночас жодне рішення Етичної ради не вважатимуть ухваленим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів.