"Задовбав вже": маршрутник у Запоріжжі вдарив пенсіонера дверима по голові

У Запоріжжі літнього чоловіка вдарили дверима маршрутного автобуса в голову. Мовиться про маршрутку №85.

Конфлікт трапився просто посеред дня. Про це повідомили місцеві телеграм-канали 10 вересня.

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У Запоріжжі водій маршрути вдарив дверима літнього чоловіка: той заходив з візком

У маршрутку №85 спробував зайти 82-річний дідусь, але водієві не сподобалося, що він був з візком. Той спробував силою закрити двері і вдарив його по голові,

– розповіли у місцевому телеграм-каналі.

На відео чутно, як водій маршрутки голосно лається на чоловіка. Згодом чутно удар – ймовірно, водій дверима вдарив пасажира. Люди заступились за літнього постраждалого та зняли інцидент на відео.

Літнього чоловіка в Запоріжжі вдарили дверима маршрутки: дивіться відео

Наразі невідомо, чи викликали поліцію чи швидку допомогу.



Чоловік намагався зайти у маршрутку з візком / Фото Запорожье ХЗП

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