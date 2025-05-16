Задоволені результатом, – у Росії зробили першу заяву після переговорів з Україною

Сьогодні, 16 травня, у Стамбулі вібулися переговори між Україною та Росією. Російська сторона заявила, що задоволена результатом зустрічі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що кажуть у Росії про переговори з Україною

За даними російських ЗМІ, помічник російського диктатора Путіна Мединський заявив, що делегація задоволена результатом переговорів з Україною та "готова продовжувати контакт".

Він також зазначив, що Україна та Росія представлять своє бачення можливого припинення вогню в деталях і після цього переговори продовжаться. Помічник очільника Кремля згадав і те, що українська делегація прагне прямих переговорів між Зеленським та Путіним і запевнив, що Росія буцімто "взяла це до уваги".

Окрім цього, Мединський додав, що найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". Цю інформацію також підтвердив український міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, Україні вже відома дата обміну. Проте наразі її не озвучують. Він додав, що скоро повідомлять про нові можливі переговори російської та української сторін щодо завершення війни.