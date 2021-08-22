Чи задоволені українці своїм життям та чого прагнуть: результати опитування

Понад половина українців задоволена своїм життя. Чим молодший вік та чим вищі доходи, тим кращим є показник задоволеності життям. Крім того, більшість прагне жити не гірше, ніж інші.

Про те, чи задоволені українці життям та як змінюється цей показник залежно від віку та розміру доходів, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Задоволеність життям

більшість опитаних, а саме 57%, зазначили, що загалом задоволені своїм життям,

21% – не задоволені,

23% дали посередню оцінку.

Цікаво, що більше власним життям задоволені люди молодшого віку та ті, хто має вищі доходи.

Серед молоді 16 – 24 років навіть у бідніших майнових групах рівень задоволеності життям є відносно високим. Люди з низькими доходами у 2,5 раза менш задоволені життям, ніж забезпечні.



Чи задоволені українці життям / Інфографіка "Рейтингу"

Мотиваційна структура

Мотивації ділять суспільство майже навпіл:

49% хочуть жити не гірше, ніж інші,

45% хочуть жити краще від інших і досягати успіху.

Принцип "жити краще за інших" частіше спостерігається у покоління Незалежності та середній вікових групах. Натомість у старших людей (від 51 року) переважає протилежний принцип – "жити, не гірше за інших".

Прагнуть кращого життя найчастіше жителі Києва, більш заможні опитані та жінки. Водночас серед жінок надвисокий рівень мотивації за принципом "жити краще за інших" спостерігається в наймолодшій віковій групі (16 – 24 років).



Як українці хочуть жити / Інфографіка "Рейтингу"