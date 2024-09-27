МАГАТЕ заявила про атаку дрона на контрольовану Росією ЗАЕС

Одна з підстанцій біля Запорізької атомної електростанції, ймовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи поблизу майданчика.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ. Зауважимо, що станом на сьогодні Запорізьку АЕС контролює Росія.

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ЗАЕС атакував дрон

МАГАТЕ повідомила, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі.

Водночас інша команда, згідно з оприлюдненою інформацією, чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.

Ба більше, на території Запорізької АЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, зокрема й кілька вибухів поблизу майданчика. Однак пошкодження станції не повідомлялося.

Також зафіксували ймовірний удар БпЛА, який стався в п'ятницю вдень на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Вона забезпечує електроенергією об'єкти ЗАЕС, які не пов'язані з безпекою.

До речі, нещодавно стало відомо, що росіяни використовують Запорізьку атомну станцію як майданчик для навчання пілотів FPV. Фактично, для окупантів найбільша у Європі АЕС є прикриттям.