Провокація росіян на ЗАЕС: у Defense Express заявили про зв'язок з Курською АЕС

Сергій Згурець розповів, що росіяни влаштували пожежу на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити Україну в нібито "обстрілах". Дії росіян експерт пов'язує з Курською АЕС.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в ефірі Еспресо, що Росія хоче звинуватити Сили оборони в "обстрілах" Запорізькій АЕС, хоч це й не відповідає дійсності, пише 24 Канал.

Дивіться також Російські окупанти влаштували пожежу на території АЕС, – Зеленський

Що каже експерт про пожежу на ЗАЕС

Вчора, 11 серпня, з'явилася інформація, що на Запорізькій АЕС пішов чорний дим. Потім з'ясувалося, що ці події відбувалися десь за кілометр від атомних блоків, а саме на градирні – установці для охолодження води. Ці градирні ворог використовує для зберігання техніки, боєприпасів та іншого, тобто для прикриття своїх військових можливостей,

– сказав Сергій Згурець.

Він пояснив, що дійсно – там були вибухи, пішов чорний дим. Після чого і МАГАТЕ захвилювалося, що це створює потенційні ризики безпеки.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пояснив, навіщо росіяни вдаються до таких дій зараз. Зокрема, вороги хочуть, спробувати звинуватити Україну в начебто "обстрілах", що не відповідає дійсності.

"З іншого боку, у мене таке враження, що росіяни зараз спеціально починають мусувати тему атомних станцій в контексті, умовно кажучи, наших дій у Курській області, щоб якимось чином потім змістити акценти на те, що просування українських військ загрожує Курській АЕС. Поки що гра не зрозуміла, але тематика атомних станцій зараз виходить на перший план. Побачимо, які аргументи чи історію росіяни придумають далі", – підсумував експерт.

До речі, Україна не підтверджувала, що ЗСУ присутні чи діють в Курській області Росії.

Варто зауважити, що супутникові знімки компанії Planet Labs демонстрували, що росіяни поспіхом почали будувати фортифікації біля Курської АЕС.