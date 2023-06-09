ЗАЕС вже не може брати воду з Каховського водосховища: які є загрози ядерній безпеці

Через два дні після підриву росіянами ГЕС рівень води на Каховському водосховищі опустився нижче за так звану "мертву точку". Тож Запорізька АЕС більше не може брати звідти воду.

Які загрози існують для ЗАЕС та загалом для ядерної безпеки, розповів виконувач обов'язків головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України (ДІЯР) Олег Коріков.

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У ДІЯР заявили про загрози

Коріков зауважив, атомна електростанція є потужним споживачем водних ресурсів. Наразі для того, щоб енергоблок АЕС потужністю тисячу мегават виробляв електрику, необхідне водоспоживання на рівні пів кубометра на секунду. Тобто на рік це 10 – 15 мільйонів кубометрів водних ресурсів.

"На сьогодні всі шість енергоблоків Запорізької АЕС перебувають в зупиненому стані. Таким чином водоспоживання наразі мінімальне. Водоспоживання відбувається безпосередньо на те, щоб залишкові виділення тепла від ядерного палива, скажемо так, розсіяти в навколишнє середовище", – додав очільник ДІЯР.

Також він зазначив, зважаючи на те, що ставок-охолоджувач Запорізької АЕС – це окрема гідротехнічна споруда, відокремлена греблею від Каховського водосховища, то безпечна експлуатація в умовах зупиненого стану можлива впродовж кількох місяців.

Олег Коріков розповів, що після того, як надійшла інформація про мінування греблі ГЕС, провели аналіз впливу та розробили комплекс заходів, аби мінімізувати наслідки та забезпечити безпечну експлуатацію.

Але наразі Запорізька АЕС є окупованою російськими окупантами, які мають зовсім інші цілі, зовсім іншу мету, ніж безпечна експлуатація енергоблоків АЕС. Вони фактично перетворили її на військову базу. Рівень мілітаризації Запорізької АЕС значно зріс. У таких умовах ми не можемо бути впевненими в тому, що наша станція в безпеці,

– підкреслив очільник ДІЯР.

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У МАГАТЕ кажуть про ризики

Напередодні гендиректор МАГАТЕ розповідав, що біля станції є ставки-охолоджувачі. Коли вони заповнені, цих джерел буде достатньо, аби забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а ще відпрацьованого палива упродовж кількох місяців.

Водночас Гроссі зазначив, "існує ризик", що АЕС може залишитися без "необхідної" води.

"У гіршому випадку без охолодження ви ризикуєте розплавити ядерну зброю з трагічними екологічними наслідками", – заявив гендиректор МАГАТЕ.