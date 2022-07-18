У лікарню Енергодара доставили 9 окупантів, є загиблі, ворог панікує, – мер

Спротив героїчних українців на окупованих територіях попри всі зусилля росіян лише набирає обертів. Ворог починає панікувати та не знає, яких заходів вживати.

На тимчасово окупованих територіях під ногами російських окупантів поступово починає горіти земля. Навіть стіни ЗАЕС, на території якої вони облаштували свою базу, не захищає їх від розплати наших героїв.

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Ліквідація російських окупантів на ЗАЕС

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про те, що на території Запорізької АЕС у російських окупантів виникли серйозні проблеми. Внаслідок "непередбачуваної події" вони навіть зазнали серйозних втрат.

Російські окупанти дуже часто люблять вихвалятися тим, що тримають Запорізьку АЕС під повним контролем, а охорона об'єкта максимально надійна. Що ж, їм варто звикнути, що їхні заяви ніколи не співпадають із реальністю.

О другій половині дня 18 липня на території ЗАЕС сталася якась подія, внаслідок якої наразі невідома кількість окупантів вирушили на концерт Кобзона, а ще 9 були в терміновому порядку доправлені в лікарню. Один з них лежить в реанімації.

Що саме спровокувало масову загибель та поранення окупантів – наразі невідомо.

Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили,

– повідомив Орлов.

До окупантів почало доходити, що за обстріли мирних міст, які вони ведуть з території АЕС, їм доведеться відповідати.

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