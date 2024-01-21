Гроссі ображений, – експертка з ядерної безпеки розібрала заяву МАГАТЕ про мінування ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії виявили нові міни по периметру Запорізької атомної електростанції. Росіяни вже не вперше заміновують територію ЗАЕС.

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в етері 24 Каналу проаналізувала минулі заяви МАГАТЕ та оцінила останній звіт агентства від 19 січня. За її словами, дії МАГАТЕ були недбалими.

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Реакція МАГАТЕ на ситуацію на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ побачили, що росіяни знову замінували периметр Запорізької АЕС після того, як розмінували цю територію у 2023 році. Цікаво зауважити, що раніше у своїх звітах МАГАТЕ не писали про те, що росіяни справді вилучили міни по периметру ЗАЕС.

Загалом мінування Запорізької АЕС почалося з початку окупації, це було відомо ще з березня 2022 року.

Ще у вересні 2022 року на засіданні Ради керівників МАГАТЕ, російський представник повідомив, що так, мінування є, і це їхній "захист від нападу". У вересні 2023 року російський представник теж заявив, що вони діють в рамках Конвенції про фізичний захист, тому міни є були і будуть,

– зауважила Ольга Кошарна.

Хоч росіяни виправдовуються Конвенцією про фізичний захист, чомусь не згадують про те, що першими її й порушили, коли військовим шляхом захопили ЗАЕС.

Так чи інакше, МАГАТЕ дуже довго толерувало терористичну поведінку окупантів, яка могла призвести до страшної катастрофи.

"Обходи (представники МАГАТЕ – 24 Канал) проводили у супроводі ФСБ лише безпечними шляхами. Тож як восени могли заявити про те, що мін та вибухових пристроїв не виявлено, якщо вони не мали доступу до всіх машинних залів? Остання заява МАГАТЕ показує, що Гроссі ображений тим, що місія немає допуску до всіх приміщень", – зазначила Кошарна

На думку експертки з ядерної енергетики та безпеки, фіксація обстрілів з боку ЗАЕС на Нікополь свідчить про роздратування МАГАТЕ.

Загрози зросли

З усім цим зараз небезпека на Запорізькій АЕС є значною вищою, ніж була ще навіть рік тому.

Вони не виконують ремонти, ні середні, ні капітальні. Деградація систем досягнула небаченого рівня. За оцінками Енергоатому, 30% робіт зроблено від необхідної кількості. Обладнання особливо важливе для безпеки, потребує постійного контролю,

– наголосила Кошарна.

До цього ж було втрачено зовнішнього енергопостачання для внутрішніх потреб ЗАЕС – підвищує ризики. Втрата охолодження, яке може відбутись через пошкодження ліній енергопередач, відмови резервних генераторів, які можуть призвести до зупинки роботи насосів для постачання води для охолодження реакторів, – це небезпека, яка лише збільшилась.

Про що був останній звіт МАГАТЕ: детальніше