На ЗАЕС заявили, що ядерна безпека порушена

В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена. Росіяни обстрілюють енергоблоки.

Мурашов наголосив, на станції тривають бойові дії, тож реактори – в небезпеці.

Важливо Енергоблок ЗАЕС перевели у стан ремонту, але ядерне паливо всередині реактора

Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили,

– додав посадовець.

Він застеріг, що існують величезні ризики.

Пожежа посилюється

Енергоатом з посиланням на працівників станції заявив, що російські військові таки не пропустили рятувальників. Пожежа посилюється.

Зауважимо, Володимир Зеленський попередив, що Росія хоче повторити Чорнобиль. Він закликав Європу негайно втрутитись.

Росія атакує Запорізьку АЕС:



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!