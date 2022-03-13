На ЗАЕС – значна кількість нерозірваних мін та снарядів, тривають роботи з їх пошуку

Запорізька АЕС також під контролем окупантів. Додаткову загрозу становлять нерозірвані міни та снаряди, які залишилися після обстрілу російськими військовими.

Глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков розповів, що на ЗАЕС ситуація дуже неспокійна. В інтерв'ю він підкреслив, що на її території досі лежать безліч мін і снарядів, які не розірвалися і можуть зробити це у будь-який момент.

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Міни та снаряди шукають, щоб знешкодити

Коріков нагадав, що внаслідок понад 3 годин обстрілів Запорізької АЕС, на її території досі лежить велика кількість нерозірваних мін і снарядів. Тепер же головна задача – знайти їх, а також знешкодити якомога швидше.

Крім того, зазначив глава ДІЯРУ, на межах периметру ЗАЕС зараз 50 одиниць важкої техніки, а також 500 озброєних російських бійців.

Фактично Запорізька АЕС та її проммайданчик перетворюється на військову базу російських військ,

– підкреслив він

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