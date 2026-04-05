Зафіксовано 17 влучань: російські війська запустили по Україні понад 90 БпЛА
- Російські війська випустили по Україні понад 90 ударних дронів, з яких 76 були знешкоджені силами ППО.
- Зафіксовано влучання 17 дронів на 10 локаціях та падіння уламків на 3 локаціях.
У ніч на неділю, 5 квітня, російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 76 ворожих БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО цієї ночі?
З вечора попереднього дня, 4 квітня, росіяни застосували 93 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.
Близько 60 з них становили "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Повітряні сили ЗСУ наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі країни досі фіксують декілька ворожих БпЛА.
Ворог продовжує атакувати Україну: останні новини
Ввечері 4 квітня Росія атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті були влучання поблизу житлових будинків, у кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Інформації про постраждалих не надходило.
Вдень Харків також перебував під атакою дронів. Зокрема, уламки безпілотника впали у Київському районі міста. Також повідомлялося про влучання БпЛА в Немишлянському районі Харкова.
Окрім цього, 4 квітня росіяни цинічно вдарили по ринку в Нікополі. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей – троє жінок і двоє чоловіків. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 27 людей. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка.