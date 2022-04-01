Зафіксовано першу смерть російського військового внаслідок променевої хвороби

В Чорнобилі зафіксовано першу смерть військовослужбовця-загарбника внаслідок променевої хвороби. Його дані наразі не розголошують.

Ще 26 людей госпіталізовано, 73 – у тяжкому стані. Зараз вони перебувають у Гомельському радіаційному центрі для вимушеного відновлення.

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Місяць в зоні відчуження не пройшов безслідно

Російські військові, які тримали в окупації Чорнобильську АЕС, а також копали окопи в радіоактивному Рудому лісі, отримали чималу дозу радіації.

Згідно з даними, опублікованими Військово-медичною службою РФ, зафіксовано першу смерть військовослужбовця РФ у Чорнобилі від променевої хвороби,

– передають ЗМІ.

Видання додає, що для захоплення Чорнобильської атомної електростанції неообхідно було залучити не тільки військових, але фізиків-ядерників, які могли б пояснити про небезпеку. Утім, не враховувавши небезпеки, російська армія поплатилася за своє невігластво.

Наразі майже всі окупанти, які засіли у Чорнобилі поспішно покинули зону відчуження. 30 березня стало відомо, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини в Гомелі масово привозять російських солдатів.

За 4 тижні вже десятки російських солдатів постраждали від важкої форми променевої хвороби через вплив радіації під час окопування в заражених районах навколо ЧАЕС, зараз їх масово доставляють у гомельський центр радіаційної медицини,

– повідомили у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн".



"Російська армія спішно покидає Чорнобильську "зону відчуження" / Скриншот ukrnews

Намір покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич окупанти озвучили 31 березня. Після цього вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону.

Що відомо про російські війська на території зони відчуження: