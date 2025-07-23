Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях: які регіони атакувала Росія

У ніч на 23 липня Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками. Цієї ночі ворог запустив 71 "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Зафіксовано влучання дронів у 14 локаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО під час нічної атаки?

У Повітряних силах зазначають, що росіяни атакували Україну з 20:00 22 липня та протягом ночі на 23 липня. Вони запускали безпілотники різних типів із напрямків:

Курськ;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда (тимчасово окупована територія Криму).

Цього разу під атакою опинилася Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина. За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Окрім цього, 18 дронів були локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях та падіння уламків на 5 локаціях.



Скільки безпілотників збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Зазначимо, що внаслідок цієї атаки постраждав Кривий Ріг. Там частково зруйнований приватний будинок, ще 4 – пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі. Вогонь вже загасили. Понівечене також приватне підприємство. На щастя, поранених немає.