Загальні втрати ворога сягли 20 600 осіб: скільки техніки ліквідовано
18 квітня 2022 , 10:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 18 квітня втрати особового складу російської армії сягли 20 600 осіб. Наші військові ліквідували 790 ворожих танків.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ці цифри є лише орієнтовними. Точні дані не можуть назвати через високу інтенсивність бойових дій.
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Скільки техніки втратили російські військові:
- танків – 790,
- бойових броньованих машин – 2041,
- артилерійських систем – 381,
- РСЗВ – 130,
- засоби ППО – 67,
- літаків – 167,
- гелікоптерів – 147,
- автомобільної техніки – 1487,
- кораблі – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,
- спеціальна техніка – 27,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Зазначимо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі в Україні діють 87 російських батальйонних тактичних груп. Ворог накопичує угруповання на Сході України.
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