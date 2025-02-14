У Львівській області запроваджують зупинку транспорту під час хвилини мовчання, — ОВА

Щоранку о 9:00 в Україні оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Відтепер на території Львівщини рух транспорту зупинятиметься.

Відповідне рішення 14 лютого ухвалила Рада оборони області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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Що відомо про ініціативу

На Львівщині зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива "Вшануй". Її ідейною натхненницею була полегла госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.

Відтепер щоранку о 9:00 поліція нагадуватиме водіям про необхідність зупинки на хвилину всіх транспортних засобів, окрім автомобілів екстрених служб.

До слова, загальнонаціональну хвилину мовчання у знак вшанування пам’яті загиблих у війні запровадив Володимир Зеленський ще в березні 2022 року.

Які дати відзначатимуть незабаром

У Львівській ОВА нагадують про важливі дати – вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого й третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 09:00 згадати тих, хто загинув у війні проти цинічної Росії,

– написав Козицький.

Нагадаємо, напередодні в КМДА повідомили, що у громадському транспорті столиці щодня оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Проте рух транспорту не зупинятиметься.