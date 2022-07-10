Загальна мобілізація жінок: чи можлива вона вже незабаром

Ворог намагався поширити фейк про те, що Україна буде примусово мобілізовувати жінок. Вигадки росіян не мають нічого спільного з реальністю.

Збройні Сили України не будуть проводити мобілізації жінок. Зараз немає такої потреби, й навряд чи вона виникне в майбутньому.

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Примусової мобілізації жінок не буде

Голова ГО "Асоціація Політичних Наук" Дмитро Сільченко в інтерв'ю 24 каналу наголосив, що ЗСУ не мають проблем із живою силою. Багато чоловіків готові стати до оборони своєї держави, тому вигадки російських пропагандистів знову зазнали фіаско.

Єдина проблема, задля розв'язання якої ЗСУ з партнерами вже працюють, це наявність необхідної кількості озброєння та підготовка новобранців, яка теж потребує значного ресурсу.

Тому про примусову мобілізацію жінок до армії наразі не йдеться. А з огляду на тенденцію до зменшення інтенсивності бойових дій – не йтиметься про це й у найближчому майбутньому,

– сказав Сільченко.

Разом з тим він додав, що в перспективі Україні варто готуватися до системного військового вишколу як чоловіків, так і жінок. Наша держава вже створює професійну армію та долає бар'єри, які заважають її розвитку.

У Міноборони також наголошували на тому, що жодної потреби мобілізувати жінок наразі не існує, але можлива мобілізація за найбільш дефіцитними військовими спеціальностями.

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