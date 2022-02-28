Загалом ніч у Києві була спокійною, – КМДА

У Києві ніч проти 28 лютого пройшла відносно спокійно. Було лише декілька боїв та сутичок з диверсійно-розвідувальними групами.

Як минула ще одна ніч війни у Києві

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що вночі населення готувалося до оборони.

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Коли після 08:00 ви вийдете в місто, то побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва,

– мовиться у повідомленні.

Наразі вуличні бої продовжують практично у кожному районі міста. Тому виходити на вулицю киянам радять лише у дуже важливих випадках – по продукти чи ліки.

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