Загалом загинули 36 людей: Миколаївська ОВА оприлюднила список загиблих від авіаудару
5 квітня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська ОВА
Російські окупанти 29 березня завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА. Загинули 36 людей.
Жертвами окупантів стали мирні люди, які виконували свою роботу. Світла пам'ять про загиблих назавжди залишиться у серцях їхніх близьких та колег.
Зауважте Знімальна група CNN потрапила під артобстріл біля Миколаєва
Загиблі внаслідок російського ракетного удару у будівлю ОВА
Військовослужбовці військової частини 3039:
- Владислав Аркушенко;
- Кирило Обеременко;
- Володимир Токарєв;
- Максим Федоров.
Військовослужбовці Держспецзв'язку:
- Андрій Чернявський;
- Дмитро Кондратенко.
Військовослужбовці ТрО:
- Антон Салніс;
- Сергій Шамонін;
- Владислав Лютов;
- Володимир Мотельчук;
- Дмитро Олійник;
- Костянтин Оплят;
- Дмитро Острянін;
- Петро Павлюк;
- Андрій Степасюк;
- Сергій Фарафонов;
- Сергій Євгенійович Шамонін.
Працівники Миколаївської ОВА:
- Марія Бінчева – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Анжеліка Бучковська – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Оксана Гавриш – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Тетяна Деменнікова – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Ірина Кочетова – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Світлана Попова – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Олена Турбіна-Хлопіна – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Ірина Григоренко – співробітниця департаменту фінансів;
- Наталя Лавріненко – співробітниця департаменту фінансів;
- Ольга Заблоцька – співробітниця управління інфраструктури;
- Артем Солонар – співробітник департаменту фінансів;
- Валерія Лисік – співробітниця відділу забезпечення діяльності керівництва апарату;
- Андрій Літвінов – співробітник сектору контролю апарату;
- Станіслав Хаітов – співробітник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату;
- Микола Хомровий – співробітник сектору мобілізаційної роботи апарату;
- Віталій Шамраєв – співробітник відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Олександр Бойко — директор КП "Госптехобслуговування".
Співробітниці Господарського суду в Миколаївській області:
- Надія Олександрівна Торхова;
- Анастасія Олегівна Долгова.
Кім показав відео влучання ракети у Миколаїв: дивіться відео