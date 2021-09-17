Заганятимуть людей примусово: Росія відкрила пункти для голосування в окупованому Донецьку

Російські окупанти збираються організувати щонайменше 1 мільйон голосів за партію Путіна "Єдина Росія" на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Примушують брати участь у виборах до Держдуми здебільшого бюджетників та пенсіонерів.

За даними джерел 24 каналу, наказ незаконно залучити українців до виборів на користь Путіна надав представникам "адміністрацій" квазіутворень перший заступник голови Ради Федерації Федерального зібрання РФ Андрій Турчак. 8 вересня він очолював так званий "з'їзд прихильників "Єдиної Росії" у Донецьку.

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Окрім наближеного до російського президента політика у заході також брали участь депутати-"єдинороси" Дмитро Саблін, Віктор Водолацький, Андрій Козенко та інші високопосадовці.

Голосуватимуть навіть без паспортів

Окупанти відкрили в захопленому Донецьку 4 пункти для голосувань. Туди звозитимуть мешканців регіону, яких проблематично вивезти на територію Росії.

Для жителів східної частини Донеччини будуть доступні пункти в Ростовській області. Для цього на території РФ значно збільшили їх кількість.

Поставити галочку в бюлетені жителі окупованих міст України зможуть після пред'явлення "паспортів". Таких у "ДНР" та "ЛНР" налічують близько 475 тисяч осіб. Крім того, так звані "міграційні органи" недореспублік почали видавати людям страхові номери індивідуального особистого рахунку, які потрібні для участі в електронному голосуванні.

На Луганщині виборчих дільниць не буде. Замість них відкриють консультаційні центри, де "громадянам" допомагатимуть обирати "Єдину Росію" у мережі. Відповідальним за розгортання "центрів допомоги" від російського уряду призначили першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції й зв’язків зі співвітчизниками Віктора Водолацького.



Додаткові виборчі дільниці, які створюють росіяни для мешканців "ДНР" та "ЛНР" / Фото 24 каналу

Голосуватимуть під виглядом ростовчан

Окупанти доручили своїм поплічникам залучити до виборів щонайменше 1 мільйон українців. Виїзди за межі України організовуватимуть терористи з ГО "Союз добровольців Донбасу" та представники "єдиноросів".

За словами керівниці ЦВК Росії Елли Памфілової, електронне голосування буде працювати на території Курської, Мурманської, Нижньогородської, Ярославської та Ростовської областей. Саме як жителів Ростова й збираються записувати терористи українців. Крім того, аби заохочувати людей обрати партію Путіна, їх обіцяють приймати до "Єдиної Росії". Жодних привілеїв це, звісно, нікому не надасть.